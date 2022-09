Con la bandiera arcobaleno sul palco di Giorgia Meloni. Lei scherza: "Me la vuoi lasciare, grazie?" (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - Un ragazzo con una bandiera arcobaleno ha raggiunto stasera a Cagliari il palco su cui Giorgia Meloni, leader del Fratelli d'Italia, era appena salita per cominciare il suo comizio elettorale in piazza del Carmine, introdotta poco prima dal sindaco e compagno di partito Paolo Truzzu. Accanto al palco, i candidati FdI in Sardegna Gianni Lampis, assessore regionale all'Ambiente, Gianni Lampis, e il deputato uscente Salvatore Deidda. "Me la vuoi lasciare, grazie?", ha detto Meloni al contestatore, che le stava spiegando le sue rivendicazioni in materia di diritti civili. "Tu vuoi delle cose. No, non devi scappare all'estero... Io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa. È la democrazia. ... Leggi su agi (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - Un ragazzo con unaha raggiunto stasera a Cagliari ilsu cui, leader del Fratelli d'Italia, era appena salita per cominciare il suo comizio elettorale in piazza del Carmine, introdotta poco prima dal sindaco e compagno di partito Paolo Truzzu. Accanto al, i candidati FdI in Sardegna Gianni Lampis, assessore regionale all'Ambiente, Gianni Lampis, e il deputato uscente Salvatore Deidda. "Me la?", ha dettoal contestatore, che le stava spiegando le sue rivendicazioni in materia di diritti civili. "Tudelle cose. No, non devi scappare all'estero... Io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa. È la democrazia. ...

