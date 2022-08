Immissioni in ruolo docenti 2022, si accelera con rinunce e scorrimenti delle graduatorie. Convocazioni anche in presenza (Di martedì 30 agosto 2022) Immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/23: sarebbe bello non sprecare nessuno dei 94.000 posti autorizzati dal MEF, anche con un regime di deroga. Al momento si accelera con le date note: concludere entro il 31 agosto per avviare nomine di supplenza. Altrimenti il "settembre con i docenti tutti in classe" rimarrà solo teoria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022)inper l'anno scolastico/23: sarebbe bello non sprecare nessuno dei 94.000 posti autorizzati dal MEF,con un regime di deroga. Al momento sicon le date note: concludere entro il 31 agosto per avviare nomine di supplenza. Altrimenti il "settembre con itutti in classe" rimarrà solo teoria. L'articolo .

