Milan, Origi e Rebic indisponibili per il Sassuolo (Di lunedì 29 agosto 2022) Stefano Pioli dovrà fare a meno di Origi e Rebic per la prossima sfida del Milan contro il Sassuolo: entrambi sono fermi per lievi infortuni Novità importanti su Rebic e Origi in occasione della trasferta di Reggio Emilia del Milan contro il Sassuolo. Entrambi i calciatori non saranno disponibili: Rebic per un problemi alla schiena e Origi per una lieve infiammazione che non lo fa essere al 100%, che precauzionalmente resta a Milanello. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Stefano Pioli dovrà fare a meno diper la prossima sfida delcontro il: entrambi sono fermi per lievi infortuni Novità importanti suin occasione della trasferta di Reggio Emilia delcontro il. Entrambi i calciatori non saranno disponibili:per un problemi alla schiena eper una lieve infiammazione che non lo fa essere al 100%, che precauzionalmente resta aello. L'articolo proviene da Calcio News 24.

