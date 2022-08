Verstappen insuperabile | a Spa distrugge tutti

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 28 agosto 2022) Nella terra di Eddy Merckx ecco una vittoria da “Cannibale”. Maxsul circuito di Spa e si laurea a pienissimi voti all’Università della Formula 1. Basti solo dire che l’olandese partendo dalla quattordicesima piazzola ha chiuso la gara con quasi 27 secondi di margine su Sainz, terzo all’arrivo e partito dalla pole. Una gara a tratti imbarazzante pergli avversari per una superiorità che mai come a Spa è apparsa evidente. Sainz salva in parte il week end ferrarista andando sul podio ma faticando assai a tenere dietro Russell senza aver mai dato la sensazione di poter davvero lottare per qualcosa di più. Se Max fosse partito in pole, come avrebbe meritato per il tempo in qualifica di sabato, forse avrebbe doppiato. Ha quasi 100 punti (93 su Perez e 98 su Leclerc) di ...