Psg - Monaco, Navas e Paredes tra i convocati di Galtier (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo le goleade contro Nantes, in Supercoppa, Clermont, Montpellier e Nizza nelle prime tre giornate di Ligue 1 per il Psg è arrivato il momento del primo test di rilievo in campionato, domenica 28 ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo le goleade contro Nantes, in Supercoppa, Clermont, Montpellier e Nizza nelle prime tre giornate di Ligue 1 per il Psg è arrivato il momento del primo test di rilievo in campionato, domenica 28 ...

VincyDevi : @GianmarcoGio @PSG_inside @AS_Monaco Anche Raspadori è stato convocato qualche giorno prima del trasferimento e giocò anche …. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PSG - I convocati di Galtier per il Monaco, c’è l’obiettivo azzurro Keylor Navas - serieAnews_com : ???? #PSG, #Galtier convoca #KeylorNavas per la sfida casalinga contro il #Monaco - sasanapoli87 : @GianmarcoGio @PSG_inside @AS_Monaco Anche paredes ,che andrà alla Juve ... Giusto per dire - 100x100Napoli : #KeylorNavas e #Paredes presenti nella lista dei convocati. -