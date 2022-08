Ucraina | il Generale Petraeus | ' Ora Kiev può dettare la strategia | grazie alle armi occidentali'

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Davided ex capo della Cia, a sei mesi dall'inizio del conflitto ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, parlando dello sviluppo della guerra in. 'Per la prima ...

rusembitaly : ??Il 19 agosto il regime di #Kiev sta preparando una provocazione eclatante alla centrale nucleare di #Zaporizhzhia… - Agenzia_Ansa : Vertice trilaterale tra il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky… - Agenzia_Ansa : L'artiglieria ucraina avrebbe centrato il quartier generale del gruppo di mercenari russi del battaglione Wagner a… - imusumarra : RT @vaticannews_it: Al termine dell'#Udienza, a sei mesi dallo scoppio del conflitto in #Ucraina, l'appello di Francesco, 'scongiurare il r… - babucicu : RT @Ecatetriformis: Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha sottolineato la necessità di un sostegno continuo all'Ucraina, ma… -

Il Papa alla fine dell'udienzaha pregato per l', per 'tanti innocenti che stanno pagando la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia'. DRAGHI - 'L'Italia è ...David Petraeus,ed ex capo della Cia, a sei mesi dall'inizio del conflitto ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, parlando dello sviluppo della guerra in. 'Per la prima volta dall'inizio ...«Il Donbass è Ucraina. E vi faremo ritorno, qualunque sia il percorso. La Crimea è Ucraina. E vi faremo ritorno. Qualunque sia il percorso. Non volete che i vostri ...David Petraeus ha parlato del nuovo vantaggio strategico dell'Ucraina, grazie alle armi moderne inviate dagli Usa e da tutto l'Occidente.