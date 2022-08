Navas e Napoli | accelerata finale | Fabian Ruiz verso il Psg

(Di mercoledì 24 agosto 2022)- Ultimo tango a Parigi: è quello che ilsta ballando per chiudere il carnet. Dentro o fuori: oui, cioè sì, non c'è altro da fare considerando che il tempo stringe e manca ...

GoalItalia : ?? LIVE SU TWITCH DALLE 17?? Transfer Talk con @MarcoSantiii e @romeoagresti ?? Countdown #Depay e si avvicina semp… - AlfredoPedulla : Portiere #Napoli: #Navas intriga parecchio, lui è pronto, il #Napoli anche. Si cerca la quadra con il coinvolgiment… - AlfredoPedulla : #Raspadori: presto il tweet di #DeLa ? #Navas: contatti anche oggi, il #Napoli potrebbe decidere anche di restare c… - gazzettaGranata : Prime pagine 24 agosto: Juve, pensieri poco Allegri. Inter e Milan blindano Skriniar e Leao, Napoli a Parigi per Na… - mattendspas : RT @pasquale_caos: *Keylor Navas chiede informazioni a Donnarumma su Napoli* Donnarumma: -

- Ultimo tango a Parigi: è quello che ilsta ballando per chiudere il carnet- Ruiz. Dentro o fuori: oui, cioè sì, non c'è altro da fare considerando che il tempo stringe e manca appena una settimana per definire ogni affare. ...Se da un lato le voci che vorrebbero il Psg stufo del tira e molla per Fabian Ruiz sembrerebbero allontanare Keylordal, dall'altro arrivano segnali della forte volontà del portiere costaricense di vestirsi d'azzurro. Lo conferma Alfredo Pedullà . L'esperto di mercato scrive sul suo sito che il ...Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di chiudere il mercato estivo in bellezza assicurando all’allenatore Luciano Spalletti un nuovo portiere, un giocatore di esperienza che ...L'affare Keylor Navas entra nel vivo. Il Napoli ha inviato uno dei suoi dirigenti a Parigi per poter trattare la proposta d'ingaggio.