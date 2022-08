Tennis, ATP Cincinnati 2022: Norrie vince il braccio di ferro con Alcaraz, Coric sorprende Auger-Aliassime. Bene Medvedev e Tsitsipas (Di sabato 20 agosto 2022) Il Masters1000 di Cincinnati ha disegnato le sue semifinali. Saranno Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas e Cameron Norrie-Borna Coric le sfide che decideranno la finale da disputare domenica sul cemento statuinitense. Il numero 1 del mondo torna a giocare una semifinale 1000 dopo quasi dieci mesi: l’ultima volta era sempre sul cemento, questa volta di Parigi-Bercy. Eppure Taylor Fritz ha avuto le sue chance per giocarsela, soprattutto nella prima frazione quando ha avuto tre set point a disposizione, ma la solidità di Medvedev è venuta a galla nel tie-break, indirizzando così la sfida. Tsitsipas se la cava invece contro un brutto cliente, soprattutto sul cemento, come John Isner. Al solito il servizio dello statunitense è stato un vero e proprio fattore (18 aces), ma ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Il Masters1000 diha disegnato le sue semifinali. Saranno Daniil-Stefanose Cameron-Bornale sfide che decideranno la finale da disputare domenica sul cemento statuinitense. Il numero 1 del mondo torna a giocare una semifinale 1000 dopo quasi dieci mesi: l’ultima volta era sempre sul cemento, questa volta di Parigi-Bercy. Eppure Taylor Fritz ha avuto le sue chance per giocarsela, soprattutto nella prima frazione quando ha avuto tre set point a disposizione, ma la solidità diè venuta a galla nel tie-break, indirizzando così la sfida.se la cava invece contro un brutto cliente, soprattutto sul cemento, come John Isner. Al solito il servizio dello statunitense è stato un vero e proprio fattore (18 aces), ma ...

Eurosport_IT : Jannik soffre, rimonta Kokkinakis e supera il 1° turno a Cincinnati ?????? #ATP | #Cincinnati | #Tennis | #Sinner - Eurosport_IT : Sinner vola agli ottavi ???????? Jannik supera il turno per il ritiro di Kecmanovic mentre conduceva il 2° set… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Montreal, #Sinner agli ottavi Battuto il francese Mannarino 2-6, 6-4, 6-2 #SkySport… - Ubitennis : ATP Cincinnati: Norrie vince la maratona con Alcaraz dopo oltre tre ore di tennis stellare - tennis_luden : Cincinnati WTA Jessica Pegula VS Caroline Garcia Winner Prediction: Caroline Garcia@2.44 See Detail… -