Covid | Sileri | Due problemi in autunno | rialzo contagi e incognita influenza

SkyTG24 : Covid, Sileri: 'Autunno a rischio tra rialzo contagi e influenza' - LiberoReporter : Covid, Sileri: “In autunno possibile rialzo contagi e incognita influenza” - Gaebaldi : Covid, Sileri: “In autunno possibile rialzo contagi e incognita influenza” - terry50mm : In autunno il covid torna dalle vacanze.Vero Sileri?? - trinchelino : RT @SkyTG24: Covid, Sileri: 'Autunno a rischio tra rialzo contagi e influenza' -

...(foto), ospite della trasmissione 'Fino a qui tutto bene' in onda su Radio Cusano Campus, rispondendo alla domanda su che cosa accadrà nei prossimi mesi per quanto riguarda il fronteVittime, tamponi e guariti leggi anche: "Autunno a rischio tra rialzo contagi e influenza" In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi ...ROMA, 20 ago. – "Massima attenzione al prossimo autunno, quando si alzeranno nuovamente i contagi covid-19 e arriverà l'influenza" ha ribadito il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. "Due so ...ROMA - "In autunno potremmo avere due problemi da affrontare: il Covid che rialza la testa, possiamo chiamarle normali oscillazioni di una fase epidemica, ...