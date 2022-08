Juve Zaniolo, l’affare non andrà in porto: la decisione (Di sabato 13 agosto 2022) La Juve si ritira dalla corsa per Zaniolo, il centrocampista resterà a Roma convinto da Mourinho Il Corriere dello Sport ha voluto fare un punto sulla situazione di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista, accostato più volte alla Juventus. resterà alla Roma. I motivi? Semplice le alte richieste e l’opera di convincimento di Mourinho sul classe ’99 a restare da protagonista hanno raffreddato la pista della cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Lasi ritira dalla corsa per, il centrocampista resterà a Roma convinto da Mourinho Il Corriere dello Sport ha voluto fare un punto sulla situazione di Nicolò. Il centrocampista, accostato più volte allantus. resterà alla Roma. I motivi? Semplice le alte richieste e l’opera di convincimento di Mourinho sul classe ’99 a restare da protagonista hanno raffreddato la pista della cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Tottenham: possibile blitz a #Londra di #Pinto. È un profilo da sempre apprezzato da #Paratici (il famoso… - ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: #Juve, i motivi dell'affare saltato per #Zaniolo ?? - CalcioNews24 : #Juve, i motivi dell'affare saltato per #Zaniolo ?? - Vale2k2 : Spero che Josè oggi si ricordi di tutte le prime pagine indecorose del cds, degli articoli su pinto, del chiacchier… - ZonaBianconeri : RT @gigipoletti: Ma #zaniolo è atterrato a Torino? Ahahahahaha l’unico top player non lo hanno preso ma ci siamo riempiti di mediocri. #juv… -