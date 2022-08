Siria, dopo 11 anni Erdogan e Assad potrebbero tornare al parlarsi (con l’aiuto di Putin). A pagare saranno di nuovo i curdi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono passati più di 11 anni dall’inizio delle rivolte di piazza Siriane. Proteste che presto sono state contaminate dalla presenza di gruppi islamisti, alcuni dei quali legati ad al-Qaeda, e dalla comparsa sulla scena mediorientale dello Stato Islamico e del suo Califfato. Ci sono stati poi l’intervento russo a protezione della dittatura di Damasco, la resistenza curda spinta dalla cosiddetta coalizione occidentale, la caduta dell’Emirato voluto da Abu Bakr al-Baghdadi e il graduale disimpegno (e crescente disinteresse) di Usa e Paesi Ue. In tutto questo tempo, Bashar al-Assad e Recep Tayyp Erdogan hanno sempre operato su fronti contrapposti. Da una parte il regime quarantennale che lottava per sopravvivere, sostenuto da Mosca e Teheran, denunciando le ingerenze del vicino turco, dall’altra Ankara che prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono passati più di 11dall’inizio delle rivolte di piazzane. Proteste che presto sono state contaminate dalla presenza di gruppi islamisti, alcuni dei quali legati ad al-Qaeda, e dalla comparsa sulla scena mediorientale dello Stato Islamico e del suo Califfato. Ci sono stati poi l’intervento russo a protezione della dittatura di Damasco, la resistenza curda spinta dalla cosiddetta coalizione occidentale, la caduta dell’Emirato voluto da Abu Bakr al-Baghdadi e il graduale disimpegno (e crescente disinteresse) di Usa e Paesi Ue. In tutto questo tempo, Bashar al-e Recep Tayyphanno sempre operato su fronti contrapposti. Da una parte il regime quarantennale che lottava per sopravvivere, sostenuto da Mosca e Teheran, denunciando le ingerenze del vicino turco, dall’altra Ankara che prima di ...

