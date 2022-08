Addio a Olivia Newton-John | morta dopo una lotta trentennale contro il cancro

(Di martedì 9 agosto 2022) Ha resistito per 30 anni ale a tutte le recidive che, con il passare del tempo, i medici le avevano diagnosticato. Quasi un terzo di secolo passato arequel male che poi si è rivelato incurabile. Così, lunedì sera, nel suo ranch californiano di Santa Ynez si è spenta l’attrice e cantante britannica. Aveva 73 anni e il grande successo arrivò nel 1978 con “Grease”, dove recitò al fianco diTravolta., attriceunadi 30 anniilUna vita sui palcoscenici, ma non solo. Perché la carriera di attrice è andata di pari passo a quella di cantante. Poi, ...

SkyTG24 : Morta Olivia Newton-John, l'addio di John Travolta alla sua partner in Grease - Agenzia_Ansa : Olivia, con Sandy ha emozionato una generazione #ANSA - Adnkronos : Addio alla star di #Grease Olivia #Newton-John, aveva 73 anni. - contribuenti : Addio. Muore a 73 anni Olivia Newton-John, la stella di Grease - finocchiarocarm : Addio. Muore a 73 anni Olivia Newton-John, la stella di Grease -

'Mia adorata', ha postato l'attore su Instagram, 'hai reso molto migliori le nostre vite. Ti ... 'Indimenticabile Sandy, Riposa in Pace', è l'di Lorella Cuccarini.I primi passi nel mondo dell'arteli ha mossi quando a 14 anni fondando una band musicale al femminile. Nel 1974 ha rappresentato il Regno Unito all' Eurovision Song Contest con la canzone ' ...È morta ieri nel suo ranch in California circondata da familiari e amici. Aveva 73 anni, ma da tempo combatteva contro il cancro.