Gelmini? Come insultava Alfano: un drammatico boomerang per la transfuga

Gli addii a Forza Italia hanno scatenato un vero e proprio caos tra gli azzurri. Anche perché a lasciare sono stati nomi di peso Come Mara Carfagna, Renato Brunetta e Mariastella Gelmini. Addii che in qualche modo ricordano uno dei più dolorosi, quello di Angelino Alfano, oggi avvocato e consulente. Tra l'altro - Come ricorda il Giornale - "non sono mancate le occasioni in cui i protagonisti degli addii di oggi puntarono il dito contro i fuggitivi del passato". A puntare il dito contro le ministre anche Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, il quale ha postato due tweet che Carfagna e Gelmini scrissero nel 2019 contro Calenda: "Alla definizione di Mara Carfagna su Carlo Calenda (un "ragazzino viziato e cafone") si aggiunge quella di un'altra novella compagna ...

AndreaVenanzoni : Della Gelmini ricordiamo soprattutto la “riforma” del sistema universitario e come essa venne accolta, tra insulti… - cla_cominardi : La regola #M5S sul limite dei mandati è stata molto dibattuta, ma immaginiamola come Legge dello Stato italiano app… - guglielmopicchi : Con il passaggio a sx di Brunetta Carfagna e Gelmini è chiaro a tutti che grazie alla Lega governo Draghi non ha pe… - ginocalcinotto : RT @cla_cominardi: La regola #M5S sul limite dei mandati è stata molto dibattuta, ma immaginiamola come Legge dello Stato italiano applicat… - GarauSilvana : RT @cla_cominardi: La regola #M5S sul limite dei mandati è stata molto dibattuta, ma immaginiamola come Legge dello Stato italiano applicat… -