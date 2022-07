Elon Musk nega la storia con la moglie di Sergey Brin: “Una cavolata enorme. Non c’è niente di romantico” (Di lunedì 25 luglio 2022) “Una cavolata enorme”. Così Elon Musk ha risposto, su Twitter, alle indiscrezioni del “Wall Street Journal”, secondo cui avrebbe sgretolato il matrimonio tra Sergey Brin, cofondatore di Google, e la moglie Nicole Shanahan. Stando WSJ, il Ceo di Tesla avrebbe avuto una relazione con la donna lo scorso dicembre e Brin, sposato con la consorte da quattro anni, sebbene già al tempo in crisi di coppia, non avrebbe accolto la notizia di buon grado, decidendo di rompere l’amicizia con il dirigente di Neuralink. Musk, però, ha subito smentito. Sotto il post della notizia, su Twitter, ha sottolineato la solidità del suo legame con Brin: “Eravamo a una festa insieme l’altra sera! Ho visto Nicole solo due volte in tre anni, ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) “Una”. Cosìha risposto, su Twitter, alle indiscrezioni del “Wall Street Journal”, secondo cui avrebbe sgretolato il matrimonio tra, cofondatore di Google, e laNicole Shanahan. Stando WSJ, il Ceo di Tesla avrebbe avuto una relazione con la donna lo scorso dicembre e, sposato con la consorte da quattro anni, sebbene già al tempo in crisi di coppia, non avrebbe accolto la notizia di buon grado, decidendo di rompere l’amicizia con il dirigente di Neuralink., però, ha subito smentito. Sotto il post della notizia, su Twitter, ha sottolineato la solidità del suo legame con: “Eravamo a una festa insieme l’altra sera! Ho visto Nicole solo due volte in tre anni, ed ...

