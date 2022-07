M5S fa i conti in vista campagna elettorale (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Poche settimane per sciogliere il nodo del doppio mandato, chiudere le liste e organizzare la raccolta fondi in vista di una rovente campagna elettorale estiva. La caduta del governo Draghi con voto fissato al 25 settembre spinge il M5S di Giuseppe Conte a mettere il turbo. Con un occhio di riguardo ai conti, anche perché la recente diaspora di parlamentari dovuta alla scissione di Luigi Di Maio ha sottratto al Movimento risorse economiche preziose. Senza considerare poi l’annoso problema dei ‘morosi’ delle restituzioni. L’ultimo bilancio del nuovo M5S targato Conte, relativo all’anno 2021, offre uno spaccato della situazione finanziaria pentastellata. Il rendiconto firmato dal tesoriere Claudio Cominardi si è chiuso con un avanzo di 289mila euro: risorse che, si legge nella nota integrativa, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Poche settimane per sciogliere il nodo del doppio mandato, chiudere le liste e organizzare la raccolta fondi indi una roventeestiva. La caduta del governo Draghi con voto fissato al 25 settembre spinge il M5S di Giuseppe Conte a mettere il turbo. Con un occhio di riguardo ai, anche perché la recente diaspora di parlamentari dovuta alla scissione di Luigi Di Maio ha sottratto al Movimento risorse economiche preziose. Senza considerare poi l’annoso problema dei ‘morosi’ delle restituzioni. L’ultimo bilancio del nuovo M5S targato Conte, relativo all’anno 2021, offre uno spaccato della situazione finanziaria pentastellata. Il rendiconto firmato dal tesoriere Claudio Cominardi si è chiuso con un avanzo di 289mila euro: risorse che, si legge nella nota integrativa, ...

