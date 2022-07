IndyCar | Iowa | un doubleheader in vista che può cambiare la classifica generale

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’si prepara per un importantissimoin, ovale oltremodo interessante che ha pochi eguali nel calendario. La principale categoria americana riservata alle monoposto si prepara per una nuova sfida su ovale, la terza dell’anno dopo il Texas Motor Speedway e soprattutto la mitica Indianapolis 500. L’11mo ed il 12mo round della stagione si prospettano oltremodo interessanti all’interno di un catino che non ha nulla di paragonabile ai due impianti citati. L’Speedway è infatti uno short-track con una metratura di 0.8 miglia e quattro curve atipiche con un banking progressivo da 12 a 14 gradi. Sono negli anni di una prova che nel 2021 non è stata disputata. Finalmente si tornerà in azione quest’anno, due competizioni che hanno tutte le caratteristiche per modificare la graduatoria ...

L'evento e il circuito L'IndyCar corre ininterrottamente all'Iowa Speedway dal 2007, saltando però la trasferta lo scorso anno.