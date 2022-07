Stabilizzare la spesa pubblica per ricerca e sviluppo? La strategia oltre il PNRR

Leggi su fmag

(Di giovedì 21 luglio 2022) Cosa resterà delladopo le azioni promosse con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Il Tavolo tecnico istituito dal Ministro Messa ha consegnato il documento finale con l’obiettivo di elaborare laitaliana in materia difondamentale. Il documento, spiega il Ministero, aiuta a completare il quadro di posizionamento strategico del Paese a livello nazionale ed internazionale. Partendo dall’analisi di alcune criticità strutturali del sistema dellaitaliana, il Tavolo formula alcune proposte organizzative e fornisce un’indicazione di un piano aggiuntivo di risorse pluriennali per lache vadale misure già previste in maniera da rendere sostenibile un adeguato livello di ...