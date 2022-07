16 Luglio 2022 – Roghi in Spagna | Portogallo e Francia agevolati dalla siccità Erdogan e Macron a colloquio per grano Armenia e Azerbaigian si incontrano per la prima volta dopo guerra del 2020

(Di domenica 17 luglio 2022)sono alle prese con gravi incendi boschivi, alcuni dei quali fuori controllo. Icoincidono con un’ondata di caldo che sta colpendo diversi Paesi europei e ha causato la morte di oltre 500 persone solo in. Il presidente turco Tayyip, durante una conversazione telefonica con il suo omologo francese Emmanuel, ha affermato che Ankara prevede di attuare rapidamente un piano per esportareucraino. Lo riporta Anadolu. I ministri degli Esteri disi sono incontrati a Tbilisi, nella vicina Georgia, per i primi colloqui diretti fra le due repubbliche caucasiche sovietichel’ultima ...

DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - DiMarzio : . @OfficialASRoma, aumenta la fiducia per #Dybala - PatrimCulturER : RT @PartecipazionER: #SaveTheDate, ?????? ???????????? ???? ???????????? ?????? ???? ?????????? ?????????? ?? ???????????? - martedì 19 luglio - WORKSHOP nell'ambito del percorso… - giovanni_murgia : Boomerang Burlesque saggio Giò Sport 2022 allieve Paola Cubeddu La Tana 16 LUGLIO 2022 #GIÒSPORT #PAOLACUBEDDU… -

Nazioni Unite

'Sicuramente abbiamo scollinato' la curva dei contagi da Covid - 19. 'Del resto si diceva da tempo che il picco sarebbe arrivato a meta'e cosi' e' stato. Siamo ormai a un Rt sotto 1, che attesta il rallentamento del contagio. A questo punto l'ondata andra' avanti fino alla fine del mese e dovremmo affrontare un agosto piu' ...- Il centrocampista rossonero è stato immobilizzato dalle forze dell'ordine che cercavano il partecipante ad una sparatoria. I fatti risalgono al 3, a Milano, tra piazza Gae Aulenti e corso Como Giornata Internazionale per Nelson Mandela - 18 luglio 2022 Lo sciopero negli aeroporti della giornata di ieri, domenica 17 luglio 2022, ha coinvolto circa 500 mila italiani pronti per partire verso il relax. Quest’estate 2022 presenta numerosi disservizi ...I valori massimi, a partire da mercoledì 20 e almeno fino al weekend del 23 e 24 luglio, sono previsti in continuo e costante aumento con punte di 39-41°C in città come Milano, Pavia, Bologna, Ferrara ...