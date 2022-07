Emergenza Passoscuro | Baccini | “Una località abbandonata a se stessa”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 luglio 2022) Fiumicino – “Degrado, violenza, abbandono…Questa la fotografia di: una delleche fa parte dei 24 Km di costa del Comune di Fiumicino, ma che è diventata ormai una zona sempre piùa se”. A denunciarlo è il leader dell’opposizione di Fiumicino, Mario, che accende un faro su quanto stanno vivendo i residenti, soprattutto nel periodo estivo. “– spiega– è isolata e insicura: i fine settimana sono un incubo per i residenti e si trasformano in un vero e proprio far west a causa, sia dalla movida notturna, che dal parcheggio selvaggio. Eppure, si tratta di una delleche versa nelle casse pubbliche, in termini di tasse e imposte, svariati milioni di euro l’anno. E’ naturale che ci si ...