Aventino dei 5Stelle sul dl Aiuti, governo appeso a un filo (Di martedì 12 luglio 2022) Capo dello Stato Sergio Mattarella, con cui s' intrattiene per oltre un'ora. Al centro del colloquio c'è un esame della situazione politica internazionale e nazionale. Mattarella - spiegano fonti del Colle - riferisce a Draghi del suo viaggio in Africa, ma non commenta eventuale scenari in seguito alle decisioni M5S. Giornata convulsa a Montecitorio, con lo spettro sempre più concreto di una crisi di governo in piena estate, con una guerra in corso, l'inflazione che corre, il caro-bollette e i contagi da Covid che continuano a salite. Come ampiamente preannunciato, il M5S, dopo aver votato l'altra settimana la fiducia al governo, abbandona l'Aula della Camera al momento del voto finale sul testo, che incassa 266 sì e 47 no e viene approvato. Francesco Berti è l'unico grillino che non rispetta l'indicazione del gruppo ed esprime il suo sì al testo, ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Capo dello Stato Sergio Mattarella, con cui s' intrattiene per oltre un'ora. Al centro del colloquio c'è un esame della situazione politica internazionale e nazionale. Mattarella - spiegano fonti del Colle - riferisce a Draghi del suo viaggio in Africa, ma non commenta eventuale scenari in seguito alle decisioni M5S. Giornata convulsa a Montecitorio, con lo spettro sempre più concreto di una crisi diin piena estate, con una guerra in corso, l'inflazione che corre, il caro-bollette e i contagi da Covid che continuano a salite. Come ampiamente preannunciato, il M5S, dopo aver votato l'altra settimana la fiducia al, abbandona l'Aula della Camera al momento del voto finale sul testo, che incassa 266 sì e 47 no e viene approvato. Francesco Berti è l'unico grillino che non rispetta l'indicazione del gruppo ed esprime il suo sì al testo, ...

