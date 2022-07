Paola Di Benedetto e Rkomi stavolta si sono lasciati davvero | l' indizio che conferma tutto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 11 luglio 2022)Disi? Questa è una domanda che negli ultimi tempi è stata posta spesso dai fan della coppia, prima che i due si mostrassero ufficialmente insieme. Poi è arrivata la foto cheva la loro unione, ma adesso pare di nuovo che ci sia aria di crisi nella coppia, e diverse fonti lo confermerebbero. Questa storia tra la bellissimaDie il cantautore, appena iniziata, sembra che proprio non voglia decollare. Almeno stando a quanto si vocifera di recente. Dopo che la coppia è apparsa finalmente insieme nello scatto con Fedez e Chiara Ferragni, in effetti i due non sipiù mostrati insieme. Certo, è anche vero che entrambi hanno più volte dimostrato di ...