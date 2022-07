Pubblicità

FabSor12 : @Ted0foro @Giammy3195 @La_manina__ Ma il know how sta nella ‘motor valley’, pomigliano, basilicata ecc erano accord… -

QN Motori

Nella festa per il suo decennaleGallery , onora e celebra il grande Tazio Nuvolari in occasione dei 130 anni dalla sua nascita . I padiglioni della mostra - mercato di auto e moto d'epoca che ogni anno richiama al ...Città d'arte, cinema, cultura, natura incontaminata, grandi artisti internazionali che qui hanno avuto i natali, alta moda e ancora, Food, Wellness e Data Valley sono le eccellenze che si ... Modena Motor Gallery, una mostra per i 130 anni di Tazio Nuvolari Modena Motor Gallery, una mostra per i 130 anni di Tazio Nuvolari. “Il campione di ieri: Nuvolari 130 anni” nei giorni 24 e 25 Settembre 2022.L’estate non sarà ancora finita quando MINI tornerà in pista a diffondere il Big Love tra la sua community per un weekend di motori, cibo, musica e divertimento, tutto all’insegna di un MINI BIG VIDEO ...