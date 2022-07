Stray: Tutti i Trofei PlayStation in italiano (Di sabato 9 luglio 2022) L’uscita di Stray si avvicina, il nuovo capolavoro firmato Annapurna Interactivesta arrivando, nell’attesa è già possibile dare uno sguardo alla lista Trofei PlayStation completa e in italiano, che vi riportiamo a seguire. Stray: Trofei PlayStation I Trofei di Stray che potete consultare a seguiare svelano la breve longevità del titolo, la quale considerando il costo di soli 29,99€ in parte è giustificata: (Platino) Tutto fatto: Sblocca Tutti i Trofei. (Argento) Chiacchierone: Miagola 100 volte. (Argento) La gatta sul tetto che scotta: Salta 500 volte. (Argento) Giornata produttiva: Dormi per più di un’ora. (Bronzo) Boom Chat Kalaka: Fai uno slam dunk. (Oro) Non dire gatto…: Completa il ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 9 luglio 2022) L’uscita disi avvicina, il nuovo capolavoro firmato Annapurna Interactivesta arrivando, nell’attesa è già possibile dare uno sguardo alla listacompleta e in, che vi riportiamo a seguire.diche potete consultare a seguiare svelano la breve longevità del titolo, la quale considerando il costo di soli 29,99€ in parte è giustificata: (Platino) Tutto fatto: Sblocca. (Argento) Chiacchierone: Miagola 100 volte. (Argento) La gatta sul tetto che scotta: Salta 500 volte. (Argento) Giornata produttiva: Dormi per più di un’ora. (Bronzo) Boom Chat Kalaka: Fai uno slam dunk. (Oro) Non dire gatto…: Completa il ...

Pubblicità

stray_daydreams : RT @SailorSbaff: Funziona che fra tutti i documenti necessari per procede all’adozione di mia figlia da parte di sua madre bisogna inserire… - lxany1 : RT @HYJ93s: gli stray kids uno dei gruppi migliori degli ultimi anni nell'intera industria, self produced group dal primo giorno, 8 dancers… - HYUNISART222 : RT @HYJ93s: gli stray kids uno dei gruppi migliori degli ultimi anni nell'intera industria, self produced group dal primo giorno, 8 dancers… - intevstellax : RT @HYJ93s: gli stray kids uno dei gruppi migliori degli ultimi anni nell'intera industria, self produced group dal primo giorno, 8 dancers… -