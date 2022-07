Giapponesi in preghiera a Nara, nel luogo dell’omicidio di Abe (Di venerdì 8 luglio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 luglio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Pubblicità

PATRIZIA953 : RT @marcodimaio: Sgomento per l’attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe, colpito al petto da un estremista mentre stava tenendo un d… - mariamacina : RT @marcodimaio: Sgomento per l’attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe, colpito al petto da un estremista mentre stava tenendo un d… - dei_alba : RT @marcodimaio: Sgomento per l’attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe, colpito al petto da un estremista mentre stava tenendo un d… - AndreaMatyellow : RT @marcodimaio: Sgomento per l’attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe, colpito al petto da un estremista mentre stava tenendo un d… - summo_t : RT @marcodimaio: Sgomento per l’attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe, colpito al petto da un estremista mentre stava tenendo un d… -