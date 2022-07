Bloccare le chiamate dei call center sui cellulari, in arrivo il registro pubblico delle opposizioni: cos’è e come iscriversi (Di venerdì 8 luglio 2022) Bloccare le chiamate dei call center sui cellulari, dal 27 luglio 2022 è arrivo il registro pubblico delle opposizioni anche per i numeri mobili. Di cosa si tratta? Bloccare le chiamate dei call center sui cellulari, in arrivo il registro pubblico delle opposizioni A partire dal prossimo 27 luglio 2022, i cittadini italiani avranno la possibilità di Bloccare le chiamate dei call center sui cellulari iscrivendosi al registro pubblico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 luglio 2022)ledeisui, dal 27 luglio 2022 èilanche per i numeri mobili. Di cosa si tratta?ledeisui, inilA partire dal prossimo 27 luglio 2022, i cittadini italiani avranno la possibilità diledeisuiiscrivendosi al...

