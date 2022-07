Calciomercato Torino: i granata non mollano Nandez (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato Torino, Nandez rimane una priorità per i granata. L’uruguaiano vuole lasciare Cagliari e i rossoblu sono disposti a trattare Il Torino continua a cercare un nuovo centrocampista da regalare al proprio allenatore, Ivan Juric. Tra gli obiettivi del club granata c’è anche il giocatore del del Cagliari Nahitan Nandez. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore tecnico granata Davide Vagnati non molla l’uruguagio. Il desiderio di Nandez è sempre quello di partire dalla Sardegna e di non giocare con il Cagliari nel campionato cadetto di Serie B. Il club sardo è al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022)rimane una priorità per i. L’uruguaiano vuole lasciare Cagliari e i rossoblu sono disposti a trattare Ilcontinua a cercare un nuovo centrocampista da regalare al proprio allenatore, Ivan Juric. Tra gli obiettivi del clubc’è anche il giocatore del del Cagliari Nahitan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore tecnicoDavide Vagnati non molla l’uruguagio. Il desiderio diè sempre quello di partire dalla Sardegna e di non giocare con il Cagliari nel campionato cadetto di Serie B. Il club sardo è al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

