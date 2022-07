Crollo Marmolada oggi, il numero dei dispersi sale a 20. In mattinata Draghi a Canazei (Di lunedì 4 luglio 2022) Marmolada: 6 morti, 9 feriti e dispersi. "Difficile ci siano superstiti". Video: il Crollo Canazei, 4 luglio 2022 - Salgono a 20 gli escursionisti che a questa mattina risultano dispersi dopo il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022): 6 morti, 9 feriti e. "Difficile ci siano superstiti". Video: il, 4 luglio 2022 - Salgono a 20 gli escursionisti che a questa mattina risultanodopo il ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - FRANCOMARCELL12 : Attribuire a Draghi, il crollo della Marmolada, la guerra e le conseguenze economiche sono il segno di come i 5 ste… - io_cassandra : RT @Adriano40993709: Come si colloca il crollo del ghiacciaio della #Marmolada nel vostro negazionismo del cambiamento climatico? -