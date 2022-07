Putin e la Nato. Per l’Italia una sfida chiamata Sud (Di domenica 3 luglio 2022) È ben noto che la storia non si fa con i “se”, ma non è men noto che una minima dose di attenzione ai rischi derivanti dalla mancata applicazione degli accordi di Minsk (2014/2015) avrebbero dovuto far scattare un campanello di allarme e forse dare alla trista vicenda del Donbass un futuro diverso da quello della peraltro inaccettabile aggressione militare decisa e portata avanti da Putin. Ma come si dice, cosa fatta capo ha e passare a moltiplicare davvero gli sforzi per rendere possibile una tregua quale premessa indispensabile di qualsivoglia negoziato e dunque di compromesso per la pace tra Russia e Ucraina. A meno che non si preferisca lasciare che il conflitto prosegua, con il tragico seguito di morti, sfollati e distruzioni, nell’ aspettativa della sconfitta della Russia e del conseguente ritiro delle sue truppe dal territorio ucraino. Si tratta a mio giudizio ... Leggi su formiche (Di domenica 3 luglio 2022) È ben noto che la storia non si fa con i “se”, ma non è men noto che una minima dose di attenzione ai rischi derivanti dalla mancata applicazione degli accordi di Minsk (2014/2015) avrebbero dovuto far scattare un campanello di allarme e forse dare alla trista vicenda del Donbass un futuro diverso da quello della peraltro inaccettabile aggressione militare decisa e portata avanti da. Ma come si dice, cosa fatta capo ha e passare a moltiplicare davvero gli sforzi per rendere possibile una tregua quale premessa indispensabile di qualsivoglia negoziato e dunque di compromesso per la pace tra Russia e Ucraina. A meno che non si preferisca lasciare che il conflitto prosegua, con il tragico seguito di morti, sfollati e distruzioni, nell’ aspettativa della sconfitta della Russia e del conseguente ritiro delle sue truppe dal territorio ucraino. Si tratta a mio giudizio ...

