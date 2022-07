Alvaro Soler diventa «Alvaro Soleil». Gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live – Video (Di domenica 3 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci - Battiti Live Confondere Alvaro Soler con Soleil Sorge è alquanto impossibile. Nel caso, siamo certi che l’artista spagnolo non ne sarebbe tanto lusingato. E’ chiaro quindi che quello su cui è “inciampata” Elisabetta Gregoraci a Battiti Live è stato un banalissimo ma tremendo difetto di pronuncia. La conduttrice calabrese, anche quest’anno al timone con Alan Palmieri della kermesse musicale targata Radionorba (da martedì 5 luglio su Italia 1), nel presentare il cantante di Barcellona ha confuso il suo cognome con la “collega” di Grande Fratello Vip Soleil Sorge. Nasce così, per giunta scandito alla ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 3 luglio 2022)ConfondereconSorge è alquanto impossibile. Nel caso, siamo certi che l’artista spagnolo non ne sarebbe tanto lusingato. E’ chiaro quindi che quello su cui è “inciampata”è stato un banalissimo ma tremendo difetto di pronuncia. La conduttrice calabrese, anche quest’anno al timone con Alan Palmieri della kermesse musicale targata Radionorba (da martedì 5 luglio su Italia 1), nel presentare il cantante di Barcellona ha confuso il suo cognome con la “collega” di Grande Fratello VipSorge. Nasce così, per giunta scandito alla ...

