CorSport | Kvaratskhelia sarà a Napoli tra martedì e mercoledì

Khvicha Kvaratskhelia arriverà a Napoli all'inizio della prossima settimana per unirsi alla squadra in partenza per il ritiro di Dimaro. Il Corriere dello Sport scrive: "In città è atteso tra martedì e mercoledì e poi, venerdì, insieme ai nuovi compagni di squadra, partirà per il ritiro di Dimaro". Ieri il nuovo acquisto del Napoli ha rilasciato un'intervista dalla Georgia in cui ha raccontato che a farlo decidere per il sì al club di De Laurentiis è stata la telefonata con l'allenatore, Luciano Spalletti. Si è detto pronto alla nuova avventura. Il suo agente ha rivelato che è stato ad un passo dalla Juventus, prima dell'addio di Paratici per il Tottenham.

