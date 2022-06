Africani in rivolta, caos totale e feriti a Napoli: cosa sta accadendo (Di lunedì 27 giugno 2022) Chi conosce l'incredibile condizione in cui versano piazza Garibaldi, il Vasto e Porta Nolana dirà: era questione di tempo. Tutti gli altri, a partire dal centrosinistra che sostiene il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi restano stupiti. Sabato sera gli agenti dell'unità di San Lorenzo della Polizia Municipale di Napoli sono stati prima accerchiati e poi aggrediti da una folla di immigrati proprio alle spalle della grande piazza della stazione centrale partenopea. I poliziotti stavano sequestrando il materiale di una donna che vendeva del cibo in strada senza alcun tipo di autorizzazione amministrativa e tantomeno sanitaria. Ad un certo punto si sono trovati accerchiati e aggrediti da numerose persone, tutti cittadini extracomunitari intervenuti a supporto della signora dopo che era andata in escandescenze ed aveva iniziato ad inveire contro gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Chi conosce l'incredibile condizione in cui versano piazza Garibaldi, il Vasto e Porta Nolana dirà: era questione di tempo. Tutti gli altri, a partire dal centrosinistra che sostiene il sindaco diGaetano Manfredi restano stupiti. Sabato sera gli agenti dell'unità di San Lorenzo della Polizia Municipale disono stati prima accerchiati e poi aggrediti da una folla di immigrati proprio alle spalle della grande piazza della stazione centrale partenopea. I poliziotti stavano sequestrando il materiale di una donna che vendeva del cibo in strada senza alcun tipo di autorizzazione amministrativa e tantomeno sanitaria. Ad un certo punto si sono trovati accerchiati e aggrediti da numerose persone, tutti cittadini extracomunitari intervenuti a supporto della signora dopo che era andata in escandescenze ed aveva iniziato ad inveire contro gli ...

canzolinof : @lello_rossi @googlenews Prima o poi i migranti africani scenderanno in rivolta ovunque, ciò che mi lascia perpless… - MaestroMiyagi3 : @NicolaPorro Io cancellerei,non possiamo permetterci una rivolta degli Africani in questo momento. (sacrosanta). - marisavillani : RT @canzolinof: @Se23rex Gli africani scenderanno in rivolta ovunque e saranno guai seri per questo governo se non gli darà ciò che gli ha… - Nocavia2 : RT @canzolinof: @Se23rex Gli africani scenderanno in rivolta ovunque e saranno guai seri per questo governo se non gli darà ciò che gli ha… - canzolinof : @Se23rex Gli africani scenderanno in rivolta ovunque e saranno guai seri per questo governo se non gli darà ciò che… -