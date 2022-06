Covid, in Campania oltre 5 mila nuovi contagi. Indice di positività: 28,5%. Due morti (Di domenica 26 giugno 2022) Sono 5.458 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 19.269 test. E’ risultato positivo il 28,3% dei test eseguiti. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 2 nuovi decessi, 23 sono i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 361 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022) Sono 5.458 icasi di-19 emersi ieri indall’analisi di 19.269 test. E’ risultato positivo il 28,3% dei test eseguiti. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regionesono inseriti 2decessi, 23 sono i pazientiricoverati in terapia intensiva e 361 i pazientiricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

