Nadal e Berrettini l’uno contro l’altro: primo allenamento sul campo centrale di Wimbledon: “Hanno testato il prato che può essere insidioso” (Di venerdì 24 giugno 2022) Da una parte Rafael Nadal, uno dei più forti tennisti di sempre, dall’altra Matteo Berrettini. Il rettangolo di gioco su cui si sono confrontati è il più famoso, col manto verde curato secondo le regole inglesi. Ma quella che ieri, 23 giugno, si è svolta sul campo di Wimbledon, non è stata una gara ufficiale: i pochi presenti sugli spalti Hanno assistito a una “semplice” sessione di allenamento, la prima in assoluto sul prato del centrale dell’All England Club. Una preparazione che ha anticipato di quattro giorni l’inizio ufficiale del torneo in programma dal 27 giugno al 10 luglio. Lo spagnolo e l’italiano Hanno testato il campo, tanto perfetto nell’estetica quanto insidioso per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Da una parte Rafael, uno dei più forti tennisti di sempre, dall’altra Matteo. Il rettangolo di gioco su cui si sono confrontati è il più famoso, col manto verde curato secondo le regole inglesi. Ma quella che ieri, 23 giugno, si è svolta suldi, non è stata una gara ufficiale: i pochi presenti sugli spaltiassistito a una “semplice” sessione di, la prima in assoluto suldeldell’All England Club. Una preparazione che ha anticipato di quattro giorni l’inizio ufficiale del torneo in programma dal 27 giugno al 10 luglio. Lo spagnolo e l’italianoil, tanto perfetto nell’estetica quantoper i ...

