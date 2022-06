Amici, addio ad un amato professore: spunta il nome del sostituto (Di venerdì 24 giugno 2022) Nel corso della prossima stagione di Amici ci potrebbe essere l’addio di uno dei volti più amati in trasmissione: di chi si tratta e chi lo sostituirà. I vertici di Mediaset stanno sfruttando l’estate per preparare la nuova stagione di Amici. Il talent show continua a riscuotere un successo spropositato. A beve però potrebbe esserci l’addio di un amato professore: cosa c’è di vero. Tutte le novità sulla nuova stagione del talent show (via WebSource)Sono tante le novità in arrivo con la nuova stagione di Amici. Infatti anche l’anno prossimo il talent show di Maria De Filippi tornerà a popolare la prima serata di Canale 5. Nell’ultima edizione infatti la presentatrice ha accolto nel cast dei professori Raimondo Todaro, che dopo aver lasciato Ballando ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 24 giugno 2022) Nel corso della prossima stagione dici potrebbe essere l’di uno dei volti più amati in trasmissione: di chi si tratta e chi lo sostituirà. I vertici di Mediaset stanno sfruttando l’estate per preparare la nuova stagione di. Il talent show continua a riscuotere un successo spropositato. A beve però potrebbe esserci l’di un: cosa c’è di vero. Tutte le novità sulla nuova stagione del talent show (via WebSource)Sono tante le novità in arrivo con la nuova stagione di. Infatti anche l’anno prossimo il talent show di Maria De Filippi tornerà a popolare la prima serata di Canale 5. Nell’ultima edizione infatti la presentatrice ha accolto nel cast dei professori Raimondo Todaro, che dopo aver lasciato Ballando ...

