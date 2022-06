Arriva Paramount+ in Italia, tra le novità: Tulsa King con Sylvester Stallone e 1932 con Helen Mirren e Harrison Ford (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutto pronto per il lancio di Paramount+ in Italia. Si tratta del servizio streaming di Paramount Global, che debutterà non solo all’estero ma anche nel nostro paese. Paramount+ in Italia Arriva a settembre e presenterà ai suoi abbonati più di 8000 ore di contenuti con una vasta serie di esclusive. Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa, ha dichiarato: “L’arrivo di Paramount+ in Italia segna un passo importante per l’industria dell’intrattenimento nel nostro Paese. Con un’offerta che spazia dal grande cinema, compresi cult e blockbuster, serie tv e contenuti digitali, il nostro servizio SVOD porterà una montagna di intrattenimento per tutta la famiglia. Con il lancio in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutto pronto per il lancio diin. Si tratta del servizio streaming di Paramount Global, che debutterà non solo all’estero ma anche nel nostro paese.ina settembre e presenterà ai suoi abbonati più di 8000 ore di contenuti con una vasta serie di esclusive. Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa, ha dichiarato: “L’arrivo diinsegna un passo importante per l’industria dell’intrattenimento nel nostro Paese. Con un’offerta che spazia dal grande cinema, compresi cult e blockbuster, serie tv e contenuti digitali, il nostro servizio SVOD porterà una montagna di intrattenimento per tutta la famiglia. Con il lancio in ...

Pubblicità

MarioManca : #ParamountPlus: la nuova piattaforma streaming arriva a settembre. Tra produzioni originali e tante novità… - BestMovieItalia : Paramount+ arriva in Italia: i film, le serie e le novità del nuovo servizio streaming - - StarGrrrl : RT @dituttounpop: A settembre arriva in Italia #ParamountPlus ecco tutte le prime informazioni e i titoli che vedremo - TVTips_official : RT @dituttounpop: A settembre arriva in Italia #ParamountPlus ecco tutte le prime informazioni e i titoli che vedremo - Teleblogmag : Paramount+ arriva in Italia a settembre. Ecco tutti i dettagli sulla nuova piattaforma streaming -