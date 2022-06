Siccità, nel Varesotto è emergenza: “Distacchi notturni dell’acqua già in 22 paesi, a rischio altri 30. La metà delle sorgenti in sofferenza” (Di sabato 18 giugno 2022) Lo dice dopo aver snocciolato i dati dell’emergenza, che è già realtà in 22 Comuni della provincia di Varese e rischia di estendersi ad altri 30 nei prossimi quindici giorni: “Se non piove ci saranno disagi per i cittadini. Sarà un’estate difficilissima”. Paolo Mazzucchelli è il presidente di Alfa, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Varese, e da settimane ha lanciato l’allarme sulla Siccità che sta letteralmente facendo scomparire le sorgenti di alta montagna. In inverno è caduta poca neve, in primavera le precipitazioni piovose sono state altrettanto scarse e adesso la situazione è critica: “Non esistono precedenti così gravi”, avverte Mazzucchelli. Tre settimane fa i primi alert. Oggi qual è la situazione? Parlano i numeri: gestiamo la distribuzione dell’acqua in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Lo dice dopo aver snocciolato i dati dell’, che è già realtà in 22 Comuni della provincia di Varese e rischia di estendersi ad30 nei prossimi quindici giorni: “Se non piove ci saranno disagi per i cittadini. Sarà un’estate difficilissima”. Paolo Mazzucchelli è il presidente di Alfa, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Varese, e da settimane ha lanciato l’allarme sullache sta letteralmente facendo scomparire ledi alta montagna. In inverno è caduta poca neve, in primavera le precipitazioni piovose sono state altrettanto scarse e adesso la situazione è critica: “Non esistono precedenti così gravi”, avverte Mazzucchelli. Tre settimane fa i primi alert. Oggi qual è la situazione? Parlano i numeri: gestiamo la distribuzionein ...

