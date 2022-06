Salvini sull’Ucraina: “Lavoro per la pace alla luce del sole” (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA – Salvini sull’Ucraina è molto chiaro: “L’unico mio obiettivo, su cui continuo a lavorare con orgoglio e alla luce del sole, è tornare alla pace”, dice il segretario della Lega riferendosi al conflitto in Ucraina e nel giorno in cui vengono alimentate “altre polemiche strumentali” a proposito del mai avvenuto viaggio a Mosca, polemiche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Ulteriori invii di armi allontanano la pace”, il monito di Salvini Tre proposte di Salvini a Draghi sull’Ucraina Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” Salvini dice sì alle sanzioni: ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA –è molto chiaro: “L’unico mio obiettivo, su cui continuo a lavorare con orgoglio edel, è tornare”, dice il segretario della Lega riferendosi al conflitto in Ucraina e nel giorno in cui vengono alimentate “altre polemiche strumentali” a proposito del mai avvenuto viaggio a Mosca, polemiche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Ulteriori invii di armi allontanano la”, il monito diTre proposte dia Draghideluso “da chi risolve i problemi con la guerra”dice sì alle sanzioni: ...

