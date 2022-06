Calcio: Chiellini, 'non vedo l'ora di vincere altri trofei a Los Angeles' (Di lunedì 13 giugno 2022) Los Angeles, 13 giu. -(Adnkronos) - "Ho pensato fermamente a questo nuovo capitolo della mia carriera e sono riconoscente al Los Angeles Fc per questa opportunità. Sono grato per tutti i miei anni con la Juventus e non vedo l'ora di vincere molti altri trofei a Los Angeles". Così Giorgio Chiellini al sito ufficiale del Los Angeles Fc dopo l'ufficialità del suo passaggio al club californiano di Mls. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Los, 13 giu. -(Adnkronos) - "Ho pensato fermamente a questo nuovo capitolo della mia carriera e sono riconoscente al LosFc per questa opportunità. Sono grato per tutti i miei anni con la Juventus e nonl'ora dimoltia Los". Così Giorgioal sito ufficiale del LosFc dopo l'ufficialità del suo passaggio al club californiano di Mls.

