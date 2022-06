LIVE Giro del Delfinato 2022 in DIRETTA: la Jumbo-Visma si prende tutto. Roglic maglia gialla, 4° Damiano Caruso (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE FINALE DEL Giro DEL Delfinato LA CRONACA DELL’ULTIMA TAPPA 17.15 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie per essere stati con noi oggi e lungo tutto il corso del Giro del Delfinato 2022! Continuate a seguire OA Sport per tutte le analisi e gli approfondimenti sulla corsa e per non perdere i tantissimi appuntamenti che il calendario delle due ruote ci proporrà nelle prossime settimane! 17.13 64a vittoria nella già eccezionale carriera di Primoz Roglic, la 16a in una classifica generale di una corsa a tappe. Numer incredibili che lo proiettano sempre di più nell’Olimpo delle due ruote! 17.11 La ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE FINALE DELDELLA CRONACA DELL’ULTIMA TAPPA 17.15 La nostratermina qui. Grazie per essere stati con noi oggi e lungoil corso deldel! Continuate a seguire OA Sport per tutte le analisi e gli approfondimenti sulla corsa e per non perdere i tantissimi appuntamenti che il calendario delle due ruote ci proporrà nelle prossime settimane! 17.13 64a vittoria nella già eccezionale carriera di Primoz, la 16a in una classifica generale di una corsa a tappe. Numer incredibili che lo proiettano sempre di più nell’Olimpo delle due ruote! 17.11 La ...

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Ciclismo #Delfinato Capolavoro #JumboVisma: arrivo in parata per #Vingegaard, che si prende l'ulti… - News24_it : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo Jumbo-Visma! Attacco di coppia Roglic-Vingegaard… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga insegue Leo Hayter. Gruppo in rimonta - #d’I… - News24_it : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col de la Colombiere, il gruppo si avvicina ai fu… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla la fuga si avvicinano le ultime salite -… -