Papà ha subito ustioni sul 98% del corpo ma non ha mai perso la sua fede in Dio

Nasciamo tutti uguali a questo mondo e, idealmente, abbiamo tutti le stesse opportunità e lo stesso affetto e compassione che ci aiutano a crescere. Purtroppo però le nostre vite individuali sono proprio così: individuali. Alcune persone crescendo conoscono nient'altro che la gentilezza, altre invece affrontano sfide e sofferenze fin dalla tenera età. Altre ancora vivono perfino esperienze che nessun bambino dovrebbe mai vivere. Chris Tomlison fa parte di quest'ultima categoria. Ora è un uomo adulto e ha due figlie, ma nella sua vita ha vissuto tanto dolore e sofferenza. Ma per fortuna la sua fede è forte e ha superato la prova del tempo, nonostante avrebbe potuto cedere di fronte alle avversità. FacebookSecondo Epoch Times, Chris era ancora molto piccolo quando è rimasto vittima di un incidente orribile. Prima di compiere 2 anni, Chris si ...

