Calcio: Juventus, il 13 giugno via alla campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023 (Di giovedì 9 giugno 2022) Torino, 9 giu. - (Adnkronos) - Lunedì 13 giugno alle 14 parte la campagna abbonamenti 2022/2023 della Juventus dopo due anni di stop a causa dell'emergenza Covid. Lo annuncia il club bianconero sul proprio sito ufficiale. I primi a poter acquistare l'abbonamento saranno gli ex abbonati 19/20 che potranno accedere alla fase rinnovo confermando l'acquisto sul loro vecchio posto nella stagione 19/20. Avranno tempo fino al 27 giugno alle 18. Se, invece, volessero rinnovare, ma cambiare il posto, potranno farlo dal 4 al 5 luglio. Al termine della campagna rinnovi, la Juventus annuncerà eventuali posti disponibili per nuovi abbonati. Nel 19/20 gli abbonati della Juventus erano 27.700. Gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Torino, 9 giu. - (Adnkronos) - Lunedì 13alle 14 parte ladelladopo due anni di stop a causa dell'emergenza Covid. Lo annuncia il club bianconero sul proprio sito ufficiale. I primi a poter acquistare l'abbonamento saranno gli ex abbonati 19/20 che potranno accederefase rinnovo confermando l'acquisto sul loro vecchio posto nella19/20. Avranno tempo fino al 27alle 18. Se, invece, volessero rinnovare, ma cambiare il posto, potranno farlo dal 4 al 5 luglio. Al termine dellarinnovi, laannuncerà eventuali posti disponibili per nuovi abbonati. Nel 19/20 gli abbonati dellaerano 27.700. Gli ...

