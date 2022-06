Lazio - Loftus Cheek | arriva la smentita di Tare

(Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA - Rubenè in orbitadall'estate scorsa. Piace molto a Maurizio Sarri, che lo riabbraccerebbe volentieri dopo averlo allenato al Chelsea nella stagione 2018 - 2019. Che per l'...

ROMA - Ruben- Cheek è in orbitadall'estate scorsa. Piace molto a Maurizio Sarri, che lo riabbraccerebbe volentieri dopo averlo allenato al Chelsea nella stagione 2018 - 2019. Che per l'inglese è ...Il sogno è- Cheek , ma piacciono anche Allan , Ilic e Denis Suárez . A proposito di sogni, in attacco Sarri continua a provarci con Mertens . Laha già fatto sapere al calciatore di ...L’inglese del Chelsea è uno dei preferiti di Maurizio Sarri per l’eventuale post-Milinkovic. Al momento però, tutto è fermo ...TARE INTERVISTA LAZIO LOFTUS CHEEK - Uno dei nomi che con più insistenza sono stati accostati alla Lazio da quando Sarri ne detiene la guida tecnica è quello di ...