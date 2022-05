Djokovic: "Giocare di giorno o di notte? Non decidiamo noi..." (Di lunedì 30 maggio 2022) Il campione serbo Novak Djokovic parla in conferenza stampa dopo aver superato in 3 set Diego Schwartzman, per 6 - 1 6 - 3 6 - 3, negli ottavi di finale del Roland Garros Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 30 maggio 2022) Il campione serbo Novakparla in conferenza stampa dopo aver superato in 3 set Diego Schwartzman, per 6 - 1 6 - 3 6 - 3, negli ottavi di finale del Roland Garros

Advertising

FiorinoLuca : @valeriarena @MileTrecarichi Un po’ quello un po’ perché non è comodissimo giocare la sera. Alla fine per quanto al… - arthemidas : @usernonhoidee Alcaraz è stato messo di sera perché sia Nadal che Djokovic hanno chiesto esplicitamente di voler giocare durante il giorno - usernonhoidee : @arthemidas Vabbè ma un conto è giocare il serale alle 9 un conto a mezzanotte ??, comunque non ha tutti i torti, Al… - ladalmy_jz : @AiraghiMaria Contro Djokovic deve giocare come alla fine sennò non ce la fa - antonio_cat_ : @ThManfredi Si pero’ mi sa che non vedi giocare Djokovic e Alcaraz ?? -