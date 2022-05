Meloni: “Salvini in Russia? Non conosco termini viaggio” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Dell’eventuale viaggio del segretario della Lega Matteo Salvini in Russia, “non ne conosco i contenuti, dovrei capirne i contorni, immagino che se fa una scelta del genere ne abbia parlato con il Governo del quale fa parte. L’unica cosa sulla quale bisogna fare molta attenzione è non dare segnali di crepe nel fronte, abbiamo in questa fase bisogno di una postura solida dell’Occidente. L’unico errore che non dobbiamo fare è dare l’impressione nell’altra metà campo che ci si può infilare in alcune crepe di solidità. Credo che l’interesse italiano sia dimostrarsi un alleato solido e affidabile e aiutare la comunità della quale facciamo parte a fare quello che si può fare, anche per un fatto di interesse economico”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ... Leggi su italiasera (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Dell’eventualedel segretario della Lega Matteoin, “non nei contenuti, dovrei capirne i contorni, immagino che se fa una scelta del genere ne abbia parlato con il Governo del quale fa parte. L’unica cosa sulla quale bisogna fare molta attenzione è non dare segnali di crepe nel fronte, abbiamo in questa fase bisogno di una postura solida dell’Occidente. L’unico errore che non dobbiamo fare è dare l’impressione nell’altra metà campo che ci si può infilare in alcune crepe di solidità. Credo che l’interesse italiano sia dimostrarsi un alleato solido e affidabile e aiutare la comunità della quale facciamo parte a fare quello che si può fare, anche per un fatto di interesse economico”. Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, ...

