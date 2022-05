Uomini e Donne, Luigi Mastroianni sarà presto papà (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ex tronista, Luigi Mastroianni, diventa papà ed è in fibrillazione per il nuovo arrivo : “La cosa più bella che possa accadere a un uomo” Luigi Mastroianni diventa papà: l’annuncio del corteggiatore sui suoi canali social Luigi Mastroianni diventa papà e ha deciso di annunciare il suo primo figlio via social, condividendo la foto del pancione della compagna Anna Scuderi. Vi è sempre stata massima riservatezza per quanto riguarda la vita privata della coppia, tant’è che sulla consorte del tronista si sa poco o nulla La mia vita è sempre stata imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore mio Luigi Mastroianni su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ex tronista,, diventaed è in fibrillazione per il nuovo arrivo : “La cosa più bella che possa accadere a un uomo”diventa: l’annuncio del corteggiatore sui suoi canali socialdiventae ha deciso di annunciare il suo primo figlio via social, condividendo la foto del pancione della compagna Anna Scuderi. Vi è sempre stata massima riservatezza per quanto riguarda la vita privata della coppia, tant’è che sulla consorte del tronista si sa poco o nulla La mia vita è sempre stata imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore miosu ...

Advertising

matteosalvinimi : Milano, infastidisce i clienti di un bar e poi dà in escandescenze per strada minacciando di ferirsi. Fermato con l… - SimoPillon : Se si decide di superare il paradigma naturale del #matrimonio tra in uomo e una donna, allora tutto è possibile. D… - fleinaudi : Oggi, a casa dei liberali, la Prima Viceministra degli Esteri Ucraina con delega all'integrazione europea… - _saslo : @ThinkDi80024290 Beh a volte anche i silenzi degli uomini devono far preoccupare! Penso che questo gioco di ruoli t… - Dissolto1 : RT @ChristineSophi: È scientificamente provato che le donne hanno più labbra degli uomini, quindi vanno baciate il doppio. -