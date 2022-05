Advertising

LA NAZIONE

La lista e la candidatura di Paolosono sostenute da "Cambiamo con Toti" e appoggiate dal Movimento "Un futuro per la Valdiserchio".ha presentato anche il suo programma elettorale. "...... di dati, sferra un efficacissimo attacco polemico ai falsi miti degli ambientalisti, nei ... per coloro che lo sono) di essereoccidentali giudeo - cristiani." In realtà, nel prosieguo ... Bianchi svela i nomi della lista "Si punta al cambiamento" Paolo Bianchi ha presentato ieri mattina alla Sala Rosa del Circolo dei Forestieri i candidati della lista "Bagni di Lucca al Centro", per cui si candida a sindaco del comune termale alle amministrati ...Abbiamo quindi riunito: Justees (Giammarco Colucci) - Creator & Gamer Dr Whi7es (Marco Bianchi) - Creator & Caster eSerie A ... SpaceX avrebbe 'insabbiato' tutto con 250 mila dollari GeIL, svelate le ...