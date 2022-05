Donatella Rettore | l’annuncio che spezza il cuore | è successo all’improvviso | Fan disperati

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 15 maggio 2022)ha annunciato una notizia che ha distrutto ildei suoi tanti fans. Ecco il messaggio della famosa cantante Proprio quest’anno la storica cantante italiana è tornata a regalare emozioni ed energia alla folta schiera di sostenitori che da tempo la seguono assiduamente. Laha preso parte infatti alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo in coppia con la giovane cantautrice Margherita Carducci, nota con il nome d’arte di Ditonellapiaga.(Websource)Il brano da loro cantato, il quale prende il titolo di “Chimica”, non è bastato a far superare al duo di artiste la sedicesima posizione. Anche se la classifica finale è stata piuttosto deludente, la canzone ha riscosso comunque un grandissimo ...