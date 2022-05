Processo Serena Mollicone: Mottola, figlio e moglie parlano dopo 21 anni (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Processo per l’omicidio di Serena Mollicone è giunto ad una fase saliente, con le deposizioni, a meno di un mese dal 21esimo anniversario e per la prima volta, dei presunti assassini della giovane di Arce. Il figlio dell’ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce Franco Mottola, Marco, e la moglie Anna Maria sono stati i primi a parlare in questi giorni. Processo Serena Mollicone: parla la moglie di Mottola Due giorni fa è toccato all’ex amico 39enne di Serena Mollicone, Marco Mottola, parlare in aula nel Processo in corso e che prevede l’arrivo della sentenza entro la prima metà di luglio. Marco ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilper l’omicidio diè giunto ad una fase saliente, con le deposizioni, a meno di un mese dal 21esimoversario e per la prima volta, dei presunti assassini della giovane di Arce. Ildell’ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce Franco, Marco, e laAnna Maria sono stati i primi a parlare in questi giorni.: parla ladiDue giorni fa è toccato all’ex amico 39enne di, Marco, parlare in aula nelin corso e che prevede l’arrivo della sentenza entro la prima metà di luglio. Marco ...

Advertising

TgrRai : Tanti 'non so' e 'non ricordo': al processo per l’uccisione di Serena Mollicone ascoltata a Cassino la madre di Mar… - LucaSotira : RT @chilhavistorai3: Serena Mollicone: Ex maresciallo Mottola rinuncia a diritto a comparire al processo, i difensori interrompono deposizi… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Serena Mollicone: Ex maresciallo Mottola rinuncia a diritto a comparire al processo, i difensori interrompono deposizi… - CinqueColonne : La sentenza del processo Eternit bis di Napoli riapre la piaga delle morti per tumore che hanno colpito quanti hann… - AssetAsteria : RT @chilhavistorai3: Serena Mollicone: Ex maresciallo Mottola rinuncia a diritto a comparire al processo, i difensori interrompono deposizi… -