La Camera dà il via libera Ora la palla al Senato (Di venerdì 13 maggio 2022) 1 Il primo sì Il 26 aprile scorso la travagliata riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm incassa il primo via libera alla Camera. Nessuna sorpresa sull'esito del voto: la maggioranza vota ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) 1 Il primo sì Il 26 aprile scorso la travagliata riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm incassa il primo viaalla. Nessuna sorpresa sull'esito del voto: la maggioranza vota ...

Advertising

__calavera_ : Comunque constatavo raga 6 ore al giorno quota perfetta, sono tornata a casa e ho fatto un sacco di cose compreso d… - EmyRoyaleagle : RT @laperlaneranera: Come è potuto succedere tutto questo??????? CUNIAL Provoca alla CAMERA: Denuncia Tagliente su #5G, #SIERI e #GUERRA 'IL… - loveyourfaults : 'Vado in camera così sistemo il kindle e me lo porto via' e poi mi sono ritrovata ad ascoltare un rant da mille vocali ?? - giuse_67 : RT @DarioPanzac89: Oggi sono esattamente 6 anni che in via definitiva alla Camera Dei Deputati è stata approvata la legge sulle unioni civi… - testnapproved : Insegna al neon FOOING Insegna al neon Decorazioni da parete Luci al neon per camera da letto Applique da parete a… -