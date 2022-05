Bologna, Schouten: “Sbagliato l’approccio col Venezia ma l’arbitraggio ha commesso un errore” (Di venerdì 13 maggio 2022) Bologna Schouten – Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni ufficiali del club, ritornando sull’episodio di Venezia-Bologna. Ecco quanto affermato. “Sono arrabbiato, non siamo entrati bene in campo, però poi abbiamo recuperato tutto. Se l’arbitro non dà il rigore, vinciamo la partita. Guardiamo a noi stessi, dobbiamo fare meglio ma l’arbitraggio ha fatto uno sbaglio che non ci ha aiutato. La partita l’avevate ripresa con un suo gol? Sono contento, non segno tanto, ogni gol è speciale. Speravo in quel momento che quello ci portasse la vittoria. Mi dispiace. È tornato Mihajlovic. Un momento emozionante, siamo molto felici che il mister sia con noi, per quello ci dispiace anche di più. C’erano tanti tifosi. I nostri ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022)– Jerdy, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni ufficiali del club, ritornando sull’episodio di. Ecco quanto affermato. “Sono arrabbiato, non siamo entrati bene in campo, però poi abbiamo recuperato tutto. Se l’arbitro non dà il rigore, vinciamo la partita. Guardiamo a noi stessi, dobbiamo fare meglio maha fatto uno sbaglio che non ci ha aiutato. La partita l’avevate ripresa con un suo gol? Sono contento, non segno tanto, ogni gol è speciale. Speravo in quel momento che quello ci portasse la vittoria. Mi dispiace. È tornato Mihajlovic. Un momento emozionante, siamo molto felici che il mister sia con noi, per quello ci dispiace anche di più. C’erano tanti tifosi. I nostri ...

